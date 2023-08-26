Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» отримав новий сучасний автобус, який був переданий громаді Миколаєва від німецьких партнерів з міста Дрезден.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Автобус розрахований на 82 місця, з них 49 — для сидіння. Транспортний засіб забирав керівник підприємства «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков в Німеччині. Там його передавали посол України в Федеративній республіці Німеччина Олексій Макеєв та прем'єр-міністр федеральної землі Саксонії Міхаель Кречмер.
Нагадаємо, що раніше Миколаїв отримав два пасажирських автобуси від Праги.
Нагадаємо, що у березні Миколаїв отримав три автобуси Mercedes Citaro від німецьких партнерів.
У травні до Миколаєва вже доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» отримав новий сучасний автобус, який був переданий громаді Миколаєва від німецьких партнерів з міста Дрезден.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Автобус розрахований на 82 місця, з них 49 — для сидіння. Транспортний засіб забирав керівник підприємства «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков в Німеччині. Там його передавали посол України в Федеративній республіці Німеччина Олексій Макеєв та прем'єр-міністр федеральної землі Саксонії Міхаель Кречмер.
Нагадаємо, що раніше Миколаїв отримав два пасажирських автобуси від Праги.
Нагадаємо, що у березні Миколаїв отримав три автобуси Mercedes Citaro від німецьких партнерів.
У травні до Миколаєва вже доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.