Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» отримав новий сучасний автобус, який був переданий громаді Миколаєва від німецьких партнерів з міста Дрезден.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Автобус розрахований на 82 місця, з них 49 — для сидіння. Транспортний засіб забирав керівник підприємства «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков в Німеччині. Там його передавали посол України в Федеративній республіці Німеччина Олексій Макеєв та прем'єр-міністр федеральної землі Саксонії Міхаель Кречмер.

Нагадаємо, що раніше Миколаїв отримав два пасажирських автобуси від Праги.

Нагадаємо, що у березні Миколаїв отримав три автобуси Mercedes Citaro від німецьких партнерів.

У травні до Миколаєва вже доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.