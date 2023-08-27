Окупанти готуються до удару по Кримському мосту і перенаправляють поставки техніки на морські шляхи.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Зазначається, що останнім часом російські окупанти інтенсифікували перевезення вантажними кораблями через Керченську протоку. Вони перевозять техніку і все необхідне постачання для армії РФ.

«Зроблено це, ймовірно, з метою зменшити частку перевезення по мосту і убезпечити свої війська від логістичного колапсу в разі знищення моста. Вони напевно щось знають», — зазначають в АТЕШ.

Нагадаємо, що у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здіймається дим.

Також повідомлялося, що видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

18 липня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і він не підлягає відновленню.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.