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За останню добу, 26 серпня, армія країни-терориста вбила у Херсонській області одну людину, ще четверо дістали тяжкі поранення внаслідок російських обстрілів.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окрім житлових кварталів війска країни-окупанта завдали ударів по об'єкту критичної інфраструктури, медичному закладу та підприємству в обласному центрі. Крім цього росіяни обстріляли національний парк та складські приміщення у Бериславському районі.

«Противник здійснив 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок обстрілів Херсонщини загинув тракторист.

Крім того, вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 7-річна дитина.