Унаслідок авіакатастрофи 25 серпня у Житомирській області, окрім відомого льотчика на позивний Джус, загинули ще два бійці: В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
Про це повідомила бригада тактичної авіації міста Васильків.
В авіатрощі загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.
«Під час повномасштабної агресії РФ кожен із них був залучений до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках», — розповіли у бригаді.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі над Житомирською областю зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
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Унаслідок авіакатастрофи 25 серпня у Житомирській області, окрім відомого льотчика на позивний Джус, загинули ще два бійці: В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
Про це повідомила бригада тактичної авіації міста Васильків.
В авіатрощі загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.
«Під час повномасштабної агресії РФ кожен із них був залучений до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках», — розповіли у бригаді.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі над Житомирською областю зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.