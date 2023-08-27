Унаслідок авіакатастрофи 25 серпня у Житомирській області, окрім відомого льотчика на позивний Джус, загинули ще два бійці: В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Про це повідомила бригада тактичної авіації міста Васильків.

В авіатрощі загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

«Під час повномасштабної агресії РФ кожен із них був залучений до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках», — розповіли у бригаді.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у небі над Житомирською областю зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.