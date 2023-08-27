Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже. Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією - на території одного з підприємств», — написав він.

З посиланням на місцевих жителів Федоров додав, що звуків вибухів не було.

Проте напередодні люди бачили, як окупанти завозили у захоплені цехи свою військову техніку.

Раніше, вночі 27 серпня в російському місті Курськ пролунали вибухи, у яких звинуватили «київський режим».

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі 26 серпня на околиці міста російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.

Раніше, у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.

Також нагадаємо, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Раніше, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.