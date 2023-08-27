Друге з заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту та йде тимчасовим коридором.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

За даними міністерства, балкер PRIMUS сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов з порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України.

В міністерстві повідомили, що судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.

Це друге судно, яке скористалось тимчасовим коридором для цивільних суден.

Нагадаємо, першим судном, що скористалося коридором для цивільних торговельних суден стало Joseph Schulte. Судно вийшло з Одеси 16 серпня, і вже 18 серпня перетнуло турецьку протоку Босфор.

Як відомо, що 10 серпня Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для цивільних торговельних суден. Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний.

Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії знищенням їхнього флоту до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати порти в Миколаєві та Одесі.