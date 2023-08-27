Міський голова Миколаєва Олександр Серкевич розповів, що восени у Миколаєві збираються висаджувати молоді дерева.

В інтерв'ю Укрінформу він зазначив, що, на його думку, не варто відкладати ремонт доріг, висаджування дерев та інші процеси благоустрою через воєнні дії.

«Коли ми кажемо, що будемо купувати і саджати дерева, то у відповідь чуємо: ви що, збожеволіли, у нас немає води, будинки зруйновані, а ви дерева саджаєте! Можна нічого не робити і все списати на війну. Не ремонтувати дороги, не саджати дерева, не відновлювати будинки, не вивозити сміття… Але я вважаю, що наші хлопці й дівчата воюють на фронті саме для того, щоб бачити свої міста комфортними, щоб їхні мешканці залишалися тут жити, а не думали, як покинути країну. Тому восени у Миколаєві ми будемо висаджувати дерева» — сказав міський голова.

Він також прокоментував нещодавню новину про необхідність знищення близько сотні дерев вздовж Центрального проспекту, через ремонт водогону. Олександр Сєнкевич зазначив, що у жодному разі не вдасться уникнути пошкодження насаджень, але можливо мінімізувати їх кількість.

«На мою думку, було б логічно прокладати його тротуаром, між деревами. Але кажуть, що під час цих робіт все одно можна пошкодити коріння дерев. Зараз це питання в процесі обговорення, потенційно може бути знесено близько 100 дерев», — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у зв'язку з проведенням реконструкції мереж водопостачання у Миколаєві, під ризик видалення підпадають 117 дерев, висаджених вздовж трас водогонів.

Також зазначимо, що у Миколаєві від початку війни до кінця минулого року знесено 1725 дерев, у Центральному районі — 353, в Інгульському — 793, Заводському — 565, та у Корабельному —14.

Крім того, нещодавно у центрі Миколаєва вздовж Центрального проспекту будівельники залили бетоном та засипали будівельним сміттям стовбури платанів.