Контррозвідка Служби безпеки України здійснила атаку на російські літаки та системи протиповітряної оборони на Курському аеродромі за допомогою безпілотників.

Про це пишуть «Бабель» та «Українська правда» із посиланням на власні джерела в СБУ.

За їхніми даними, контррозвідка СБУ за допомогою дронів-камікадзе завдала ударів по чотирьох російських літаках Су-30 та одному — МіГ-29. Крім цього, українські безпілотники атакували радари комплексу ППО С-300 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир».

Зазначається, що переважна більшість дронів досягла цілей, однак три безпілотники були збиті протиповітряною обороною РФ.

Джерело УП зазначало, що росіяни зафіксували щонайменше 13 вибухів. Водночас точні наслідки атаки обіцяють повідомити «найближчим часом». Там уточнили, що атаку організували військові контррозвідники із 13-го Головного управління СБУ.

Також джерела «Бабеля» повідомили, що напередодні контррозвідка СБУ та Збройні сили України атакували дронами 126 бригаду Чорноморського флоту РФ.

«Група безпілотників завдала удару, від якого десятки росіян загинули або постраждали, пошкоджено військову техніку й місця зберігання боєприпасів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 27 серпня, в російському місті Курськ пролунали вибухи, у яких звинуватили «київський режим».

Крім того, мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі 26 серпня на околиці міста російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.

Раніше, у ніч на 18 серпня, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.