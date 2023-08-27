Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, їх проведення в умовах бойових дій складно організувати, і це суперечило б чинному законодавству.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Таким чином Володимир Зеленський відповів на нещодавню заяву конгресмена США Ліндсі Грема про необхідність проведення виборів у 2023 році. За його словами, це можливо лише за фінансової підтримки виборчого процесу закордонними партнерами.

«Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 мільярдів, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний — я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду» — сказав Володимир Зеленський.

Окрім фінансової підтримки, за словами президента, США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме, направити в Україну своїх спостерігачів, включно з лінією фронту.

«Але, найголовніше — давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо», — сказав він.

Президент також зазначив, що він не хоче фантазувати про життя без виборів протягом 3, 5 чи 7 років.

«Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори. Мені подобається це зробити, коли нам потрібно, впродовж року», — підсумував глава держави.

У РНБО також відповіли на заклик американського сенатора провести вибори під час війни. Там наголосили, що вибори в Україні можливі лише після завершення бойових дій, оскільки державі буде надто складно проводити голосування під час війни.