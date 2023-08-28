На території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Людей просять утриматися від відвідування лісів та бути обачними з сірниками та недопалками.

Про це повідомили у Південному лісовому офісі.

Зазначається, що надзвичайна пожежна небезпека — погодні умови, за яких поєднання високої температури повітря та сухої погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж.

«Утримайтесь від відвідування лісів в умовах надзвичайної пожежної небезпеки, адже ситуація в нашому регіоні ускладнюється засміченням вибухонебезпечними предметами. Їх детонація під час загоряння призведе до збільшення площі пожежі та часу її ліквідації»,— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що лише за добу в Миколаївській області вигоріло 20 гектарів.

Нещодавно на Миколаївщині рятувальникам майже добу довелося гасити пожежу в Андріївському лісництві, яка виникла близько опівдня 21 серпня.