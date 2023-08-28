У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.

Про це повідомляє BFMTV, пише «Європейська правда».

Міністр освіти Габріель Атталь оголосив, що пряму заборону носити абаї ухвалили для того, щоб на національному рівні існували зрозумілі правила, на які може орієнтуватися адміністрація школи.

Міністр ще з призначення на цю посаду у липні натякнув, що такий крок готується, тому що використання такої сукні — прояв своїх релігійних переконань, а Франція принципова у тому, щоб школа була світською.

— Коли ви заходите у клас, то не маєте ідентифікувати релігійні переконання учнів, коли дивитесь на них, — зазначав Габріель Атталь.

У недержавній асоцації Рада мусульманської віри у Франції наполягають, що абая не може вважатися мусульманським релігійним символом.

Ще минулого листопада у Франції видали нормативний документ, де прописали, що абаї, як і довгі спідниці, можуть бути заборонені, якщо їх носять «у спосіб, що має явно вказувати на релігійні переконання». Проте після того адміністрація шкіл попросила про детальні роз’яснення, щоб уникнути конфліктів.

Загалом у Франції ще з 2004 року заборонено носити у державних навчальних закладах вбрання чи символи, які явно вказують на релігійну приналежність.

Нагадаємо, нещодавно Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни 18-річного юнака, який планував скоїти теракт поблизу однієї з держустанов з використанням «поясу шахіда».