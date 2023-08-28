На фото — один із БПЛА, що брав участь у операції.

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони завдали ураження по місцю дислокації берегової охорони Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили Сили спеціальних Операцій ЗСУ.

«ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони чорноморського флоту РФ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що завдали ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог зазнав втрат вбитими і пораненими.

«Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей», — підсумували в ССО.

Нагадаємо, що у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здіймається дим.

Також повідомлялося, що видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

18 липня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і він не підлягає відновленню.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.