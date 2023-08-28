Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти за «потужне знищення окупантів».
Він відзначив миколаївських морпіхів у своєму традиційному вечірньому зверненні, під час підбиття підсумків вдячності тим українцям і українкам, які за минулі сім днів відзначилися найбільше в захисті життя та України.
— Старший лейтенант Володимир Фомін, воїн-артилерист 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую за системне й потужне знищення окупантів! Слава всім, хто захищає Україну та українців! Слава Україні!, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, їх проведення в умовах бойових дій складно організувати, і це суперечило б чинному законодавству.
Таким чином Володимир Зеленський відповів на нещодавню заяву конгресмена США Ліндсі Грема про необхідність проведення виборів у 2023 році. За його словами, це можливо лише за фінансової підтримки виборчого процесу закордонними партнерами.
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Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти за «потужне знищення окупантів».
Він відзначив миколаївських морпіхів у своєму традиційному вечірньому зверненні, під час підбиття підсумків вдячності тим українцям і українкам, які за минулі сім днів відзначилися найбільше в захисті життя та України.
— Старший лейтенант Володимир Фомін, воїн-артилерист 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую за системне й потужне знищення окупантів! Слава всім, хто захищає Україну та українців! Слава Україні!, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, їх проведення в умовах бойових дій складно організувати, і це суперечило б чинному законодавству.
Таким чином Володимир Зеленський відповів на нещодавню заяву конгресмена США Ліндсі Грема про необхідність проведення виборів у 2023 році. За його словами, це можливо лише за фінансової підтримки виборчого процесу закордонними партнерами.