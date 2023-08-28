Миколаївський обласний центр переливання крові потребує донорів усіх груп, особлива потреба у 2 та 3 з негативним резус-фактором.

Як повідомляє платформа «‎ДонорUA»‎, сьогодні по всій Україні існує потреба в усіх групах крові.

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові

Вінниця: всі групи крові

Рівне: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Львів: 1-, 2-, особливо 3-, 4+/-

Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Луцьк: 1-,2-,3-,4+/-

Житомир 1+

Одеса: Обласна станція переливання крові — усі групи; Обласна дитяча лікарня — 1-, 2+/-,3+/-, 4-

Щоб здати кров треба зареєструватися на сайті ДонорUA, заповнити свої дані та запланувати донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

«Кожна донація крові — можливість врятувати 3 життя: життя військових або цивільних, дорослих або дітлахів. Неважливо, в якому місті ви мешкаєте — цивільним вона потрібна завжди і всюди, а на фронт може бути доставлена з будь-якого куточка України. Ваша кров переможе — долучайтеся до донорського руху!», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%.

Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.