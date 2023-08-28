Миколаївський обласний центр переливання крові потребує донорів усіх груп, особлива потреба у 2 та 3 з негативним резус-фактором.
Як повідомляє платформа «ДонорUA», сьогодні по всій Україні існує потреба в усіх групах крові.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Щоб здати кров треба зареєструватися на сайті ДонорUA, заповнити свої дані та запланувати донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.
«Кожна донація крові — можливість врятувати 3 життя: життя військових або цивільних, дорослих або дітлахів. Неважливо, в якому місті ви мешкаєте — цивільним вона потрібна завжди і всюди, а на фронт може бути доставлена з будь-якого куточка України. Ваша кров переможе — долучайтеся до донорського руху!», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%.
Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.
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Миколаївський обласний центр переливання крові потребує донорів усіх груп, особлива потреба у 2 та 3 з негативним резус-фактором.
Як повідомляє платформа «ДонорUA», сьогодні по всій Україні існує потреба в усіх групах крові.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Щоб здати кров треба зареєструватися на сайті ДонорUA, заповнити свої дані та запланувати донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.
«Кожна донація крові — можливість врятувати 3 життя: життя військових або цивільних, дорослих або дітлахів. Неважливо, в якому місті ви мешкаєте — цивільним вона потрібна завжди і всюди, а на фронт може бути доставлена з будь-якого куточка України. Ваша кров переможе — долучайтеся до донорського руху!», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%.
Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.