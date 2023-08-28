За останній тиждень, з 18 до 25 серпня, у Миколаєві народилося 48 малюків.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

На світ зʼявилися 27 хлопчиків та 21 дівчинка. Серед них — одна двійня.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Раніше повідомлось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.