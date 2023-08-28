Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з Білоруссю якщо станеться «‎критичний інцидент»‎ за участю найманців ПВК «‎Вагнера»‎.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Polsat News.

Він зазначив, що країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру, та закликали Мінськ вивести найманців ПВК «Вагнера» з Білорусі.

«Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті — як пасажирські, так і вантажні — будуть закриті», — сказав Маріуш Камінський.

Він також зазначив, що смерть ватажків ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна «не змінює фактичної ситуації в Білорусі».

Нагадаємо, у вівторок 22 серпня Державна прикордонна охорона запобігла спробам 143 осіб незаконно перетнути латвійсько-білоруський кордон — це найбільший показник за останній час.

Враховуючи те, що Латвія з 11 серпня посилила режим охорони кордону на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та Даугавпілса, які межують із Росією та Білоруссю.