Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку. При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту техніки.

Про це написало грецьке видання Flight.

За даними видання, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного». При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором уряду Греції.

Крім того, на ці бронемашини встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Крім того, танки отримають додаткову броню.

Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за більш ніж три десятиліття жодним чином не модернізували.

Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.

Нагадаємо, нещодавно невідома країна викупила у Бельгії для України танки Leopard 1. Техніку вже відправили. Сама ж Бельгія Україні танки не передавала, «адже вони надто дорогі для введення в експлуатацію».

Крім того, раніше Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, серед якої — десять танків Leopard 1 A5.

Зазначимо, що перші танки Leopard прибули в Україну взимку цього року. Їх доставили з Польщі до річниці повномасштабного вторгнення.