У зв’язку з тим, що місцеві мешканці тимчасово окупованих територій не підтримують окупантів, ворог намагається посилити свій інформаційний вплив.

Про це повідомили у Центру національного спротиву.

«Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запоріжжя збільшує фінансування пропагандистських ЗМІ, а також будує так званий «музей» «Россия — моя история», який ворог використовує для поширення російських псевдоісторичних наративів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські хакери зламали сайти російських волонтерів, де збиралися пожертви на їхнє «СВО».