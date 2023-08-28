У зв’язку з тим, що місцеві мешканці тимчасово окупованих територій не підтримують окупантів, ворог намагається посилити свій інформаційний вплив.
Про це повідомили у Центру національного спротиву.
«Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запоріжжя збільшує фінансування пропагандистських ЗМІ, а також будує так званий «музей» «Россия — моя история», який ворог використовує для поширення російських псевдоісторичних наративів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські хакери зламали сайти російських волонтерів, де збиралися пожертви на їхнє «СВО».
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У зв’язку з тим, що місцеві мешканці тимчасово окупованих територій не підтримують окупантів, ворог намагається посилити свій інформаційний вплив.
Про це повідомили у Центру національного спротиву.
«Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запоріжжя збільшує фінансування пропагандистських ЗМІ, а також будує так званий «музей» «Россия — моя история», який ворог використовує для поширення російських псевдоісторичних наративів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські хакери зламали сайти російських волонтерів, де збиралися пожертви на їхнє «СВО».