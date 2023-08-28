Фентезі-комедія «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях стала найкасовішим фільмом в історії Warner Bros. — у світовому прокаті стрічка про ляльок Mattel зібрала $1,342 млрд.

Про це повідомляє MovieWeb.

Таким чином фільм змістив з першого місця «Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2‎» у рейтингу найкасовіших стрічок Warner Bros. Цей рекорд тримався 12 років.

«Барбі‎» за шостий тиждень прокату додала $18,2 млн на 75 ринках, збільшивши загальну суму міжнародних зборів до $1,34 млрд у світі. Стрічка Грети Гервіг зараз є найбільшим фільмом WB на 36 ринках, зокрема у Великій Британії, Бразилії, Австралії, Новій Зеландії, Аргентині, Польщі та Україні. Робота режисерки також стала найкасовішим у світі фільмом, знятим жінкою.

Barbie — популярна американська пригодницька фентезійна комедія режисерки Грети Гервіг. У головних ролях – Марго Роббі та Раян Гослінг. Фільм вийшов у прокат наприкінці липня.