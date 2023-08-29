У понад 200 багатоповерхівках Миколаєва відремонтували покрівлі, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Про це розповіли в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Як розповів директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний, через масовані обстріли за півтора року в місті постраждали 1120 багатоповерхових будинків. Наразі з 267 пошкоджених покрівель будинків вдалося відновити 208.

— Темпи ремонту дуже високі, попри те, що в умовах війни маємо нестачу персоналу і ресурсів. До кінця року департамент ЖКГ планує відремонтувати ще 44 покрівлі, – каже Дмитро Бездольний.

В міськраді зазначили, що ракетними ударами різною мірою пошкоджено 88 навчальних закладів, з них 4 школи – зруйновані вщент, 24 заклади культури, 15 спортивних об’єктів та 17 медичних закладів.