У серпні 2023 року в Україні розпочалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
Підставами для проведення перевірки є:
Про заплановану перевірку особу повинні повідомити щонайменше за два календарні дні до її проведення. Відповідні органи зроблять це телефоном чи іншим доступним засобом зв'язку, який забезпечить фіксацію повідомлення.
Якщо у вас є поважна причина, яка не дає вам бути присутніми під час перевірки, її відкладуть на два тижні. Протягом 30 днів потрібно надати документи, які підтвердять поважну причину.
Якщо людина зі статусом ВПО відсутня під час перевірки, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення.
Зверніть увагу, що перевірки стосуються тих, хто отримує фінансову допомогу на проживання. Таким чином непроходження ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям протягом 30 днів стає причиною для скасування виплат.
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У серпні 2023 року в Україні розпочалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
Підставами для проведення перевірки є:
Про заплановану перевірку особу повинні повідомити щонайменше за два календарні дні до її проведення. Відповідні органи зроблять це телефоном чи іншим доступним засобом зв'язку, який забезпечить фіксацію повідомлення.
Якщо у вас є поважна причина, яка не дає вам бути присутніми під час перевірки, її відкладуть на два тижні. Протягом 30 днів потрібно надати документи, які підтвердять поважну причину.
Якщо людина зі статусом ВПО відсутня під час перевірки, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення.
Зверніть увагу, що перевірки стосуються тих, хто отримує фінансову допомогу на проживання. Таким чином непроходження ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям протягом 30 днів стає причиною для скасування виплат.
Нагадаємо, що за рік війни Миколаїв прийняв близько 200 тисяч переселенців.