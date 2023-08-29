У порівнянні з минулим роком кількість пожеж на відкритих територіях Миколаївської області зросла на 20 %.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Миколаївській області

Так, цьогоріч підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області загасили 1157 пожеж, натомість в тому році їх було – 964.

«Постає питання — чому в умовах війни, коли наша земля й без того страждає від боїв, коли мирні українці втрачають своє здоров’я через військові дії з боку ворога, продовжують горіти екосистеми, самовільно випалюється рослинність, пожнивні залишки тощо?! Сподіваємось, що люди замисляться над наслідками своїх вчинків, дотримуватимуться правил пожежної безпеки та не провокуватимуть пожежі на відкритих територіях», – звернулися до містян в управлінні.

Нагадаємо, що лише за добу в Миколаївській області вигоріло 20 гектарів.

Нещодавно на Миколаївщині рятувальникам майже добу довелося гасити пожежу в Андріївському лісництві, яка виникла близько опівдня 21 серпня.