Відтепер наповнити бак авто в мережі АЗК UPG можна не лише пальним європейського та американського походження. Компанія відкрила новий напрямок, поставивши на український ринок дизель стандарту Євро-5 з Близького Сходу.

Це унікальний досвід для вітчизняного ринку пального. Перша партія продукту виробництва Mina Abdullah Refinery – високотехнологічного нафтопереробного заводу, розташованого в Кувейті, вже надійшла у продаж.

У компанії повідомили, що дизпальне має зразкові технічні характеристики. Відповідно до висновку випробувальної лабораторії, цетанове число, один із найважливіших показників, становить 52 одиниці. Показник спалаху в закритому тиглі – 80,5° при нормі 55°. Крім того, відсоток сірки у пальному ультранизький: менше 3 ppm при допустимій нормі 10 ppm.

Крім того, продукт не містить жодних шкідливих домішок, а відсоток сірки у ньому мінімальний: менше 3 ppm при допустимій нормі 10 ppm. Тож, заправляючись якісним пальним, автолюбителі не лише заощаджують кошти та оберігають паливну систему авто, а й дбають про екологію.

«Продовжуємо розширювати коло постачальників, щоб наші клієнти й надалі заправлялися виключно найкращим пальним. Саме таким і є продукт від кувейтського виробника – з поліпшеними показниками якості. Ознайомитися паспортом, який має кожна партія, водії завжди можуть на наших АЗК», – поділилися в UPG.

Власна логістика дозволяє компанії забезпечувати безперебійне постачання нафтопродуктів та дає певну незалежність від внутрішніх та зовнішніх факторів. Розповідаючи про шлях пального в Україну, у UPG наголосили, що використовують лише власний логістичний ресурс:

«Дизельне пальне з Кувейту прибуло до терміналу з перевалки та зберігання нафтопродуктів, який ми торік придбали в Європі. А вже звідти, залучаючи наші бензовозами, поставили його до кожного АЗК мережі. Заправитися ним можна вже сьогодні».

Така оптимізація витрат позитивно впливає на формування ціни для кінцевого клієнта – цифри на стелах UPG залишаються одними з найнижчих на ринку.

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