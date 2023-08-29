Миколаївська стоматологічна поліклініка №2, що знаходиться на вулиці Чкалова, придбала портативну установку для лікування пацієнтів вдома.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

«Фахівці надаватимуть допомогу людям, які за станом здоров’я не можуть самостійно дістатися до клініки», — зазначається у повідомленні.

Щоб отримати послугу можна звернутися до реєстратури за номером телефону: (0512) 46-43-62.

Нагадаємо, у Миколаєві поновив роботу центр для дітей, які постраждали від насильства.