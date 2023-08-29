У Миколаєві хочуть встановити садово-паркову скульптуру «Першопоселенцям району Соляні — торговцям сіллю». Однак спершу було вирішено реконструювати сквер, де її мають розмістити.

Про це йшлося під час засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Миколаївської міськради у вівторок, 29 серпня.

На минулому засіданні комісії краєзнавець Олександр Лагошняк пояснив депутатам, що скульптура буде присвячена людям, які 200 років тому возили сіль через Миколаїв. Ініціативною групою було обрано місце для її встановлення — сквер біля плавбасейну в Соляних.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що людей в першу чергу треба зацікавити простором. Тому потрібно йти шляхом реконструкції скверу, а вже потім встановлювати там скульптуру.

— Якщо ми кажемо пам’ятник, то це має бути місце, яке відвідують люди. Казати, що «ми поставимо пам’ятник мінімально і він буде стояти», то він нікому не буде потрібен, — вважає Євген Поляков.

Члени комісії підтримали думку головного архітектора, тому було вирішено розпочати процедуру внесення реконструкції зеленої зони в Соляних в план соціально-економічного розвитку на 2024-2026 роки.

Раніше повідомлялося, що у миколаївському яхт-клубі почали демонтаж пам’ятника державному діячу Російської імперії, засновнику міста Григорію Потьомкіну.

Також повідомлялося, що у Миколаєві в Літературному сквері, на вулиці Потьомкінській, відкрили пам’ятну дошку на честь поета, письменника та громадського діяча Дмитра Кременя.