В селі Висунськ Березнегуватської селищної громади, що на Миколаївщині зареєстрували випадок інфекційного захворювання на туляремію у 50-річного чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби з посиланням на Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що діагностувати туляремію важко, знадобився місяць, щоб встановити вірний діагноз у хворого. Також відомо, що хвороба протікає важко та довго лікується.

«Ефективність лікування залежить від своєчасно встановленого діагнозу, а можлива подальша інвалідність роблять це захворювання особливо небезпечним», — йдеться у повідомленні.

Основним джерелом інфекції для людини є гризуни (ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці). Крім того, джерелом інфекції може бути вода, забруднена бактеріями. У виробничих умовах можливе зараження і через дихальну систему. Передавання туляремії від людини до людини малоймовірне.

Як зазначається, без лікування хвороба триває довго, супроводжується лихоманкою, нагноєнням уражених лімфовузлів і розвитком ускладнень, небезпечних для життя людини, зокрема, артриту, менінгіту, енцефаліту, пневмонії та інфекційно-токсичного шоку.

У МОЗ закликають у жодному разі не займатися самолікуванням, а звертатися до спеціалістів.

Нагадаємо, що у пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.