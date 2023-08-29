У Миколаєві після перевірки з понад півсотні сховищ та найпростіших укриттів зі списку управління цивільного захисту на офіційній карті лишилося лише 154 об’єкти.

Про це повідомляє «Nіkcenter».

Зазначається, що укладений управлінням цивільного захисту на початку літа 2023 року список сховищ та найпростіших укриттів налічував 525 об’єктів. З них 367 — підвали житлових будинків.

За планом місцевої влади, саме в звичайних підвалах багатоповерхівок мала ховатися від обстрілів більшість миколаївців. Разом вони вміщують близько 95,5 тисяч осіб. Для порівняння, у спеціалізованих сховищах міста може перебувати лише 25,8 тисяч осіб.

Згідно з офіційною мапою укриттів, жителі деяких мікрорайонів Миколаєва залишилися без жодного сховища.

На карті не показують сховки для жителів Ракетного Урочища, Великої та Малої Корених, половини Корабельного району відразу за перегоном та Старого Водопою.

Проблема з повною відсутністю укриттів спіткала і мікрорайон Північний, а в Соляних — лише одне сховище на 150 людей.

Нагадаємо, що у черані у Миколаєві тривала двотижнева перевірка бомбосховищ та укриттів по всьому місту. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення спільно з представниками адміністрацій районів інспектують захисні споруди і проводять роз’яснювальну роботу з відповідальними за доступ до укриттів.

Також нагадаємо, що миколаївський міський голова Олександр Сенкевич після трагедії в столиці просить містян перевірити доступність укриттів та бомбосховищ.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві є укриття, які обладнані інтернетом та всім необхідним для роботи чиновників та депутатів. Однак, за словами мера Олександра Сєнкевича, ніхто з депутатів жодного разу ними не скористався.