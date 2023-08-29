В Очакові, який майже кожного для обстрілюють російські війська, залишаються жити приблизно 7,5 тисяч містян з 15 тисяч довоєнного населення.

Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

За його словами, очаківці попри загрозу продовжують жити та відбудовувати місто.

—У нас суворі миколаївці і не менш суворі очаківці. Там із 15 тисяч населення, приблизно 7,5 знаходяться на місцях. Вони виїжджають часто в громади ночувати для безпеки, але вони продовжують відбудовувати Очаків, в тому числі будуються укриття. Очаків живе, розуміючи, що живе у війні, але залишається незламним, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у понеділок вдень, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію Очакова, вдаривши по місту реактивною системою залпового вогню «Град».