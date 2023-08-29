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В школах Миколаївської області спостерігається недобір першокласників. Це пов’язано з тим, що багато батьків з дітками виїхали за кордон напочатку війни та досі не повернулися.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, передає кореспондент «НикВести».

— Недобір першокласників є. Це пов’язано з тим, що багато малюків виїхали разом з батьками ще напочатку війни і не повернулися. Перебуваючи за кордоном діти відвідували там садочки та плавно пішли до школи, вивчивши частково мову. На сьогодні мінус 30%, зменшилась кількість першокласників по області, — розповіла вона.

Загалом, за словами Алли Веліховської, зараз 13% учнів з Миколаївщини виїхали з України.

Також вона розповіла, що діти, які перебувають за кордоном, вивчатимуть «український компонент». За її словами, Міністерство освіти і науки має намір спростити для учнів українську програму навчання, аби вони могли поєднувати освіту в іноземній та українській школах. Мається на увазі, що будуть формуватися класи з мінімальною кількістю 15 дітей, які дистанційно вивчатимуть українську мову, літературу, історію України.

Нагадаємо, що у Миколаївській області немає заборони на проведення урочистостей до Дня знань. Однак, в ОВА не рекомендують цьогоріч організовувати такі святкування.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

До того повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання, чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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