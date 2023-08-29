З 200 мільйонів гривень, виділених з міського бюджету на підтримку військових частин, що розташовані у Миколаєві, невикористаними лишились 81 мільйон гривень.

Про це йшла мова на засіданні планово-бюджетної комісії Миколаївської міськради 7 березня, пишуть «НикВести».

Як відомо, в березні депутати Миколаївської міської ради виділили 400 мільйонів гривень для військових. З них:

200 мільйонів гривень — на придбання квартир миколаївським військовим;

200 мільйонів — на виконання програми сприяння мобілізаційній підготовці, це субвенція для військових частин;

Представник департаменту фінансів Миколаївської міської ради Ольга Горячка розповіла, що на сьогодні за рішенням виконкому було розподілено 119 мільйонів 270 тисяч 66 гривень, наразі профінансовано 104 мільйонів 677 тисяч гривень. На цей рік залишок невикористаних коштів складає 81 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось про те, що з бюджету Миколаєва на підтримку військових частин міста виділено вже 105 мільйонів гривень із передбачений 200 мільйонів.