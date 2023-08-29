Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Згідно з повідомленням, рішення уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану, аби уникнути дефіциту.

«Ухвалена сьогодні постанова — це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система працювала безперебійно», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців.

Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій і терористичних актів РФ.

Зазначається, що у разі виникнення необхідності, кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідальними за її отримання визначено Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

Нагадаємо, раніше в Україні бойовим медикам надали право на переливання крові на фронті.

Перед тим, уряд ухвалив постанову №681 «Про задоволення потреб сил безпеки та сил оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану», яка спрощує постачання донорської крові на фронт.