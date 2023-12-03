Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк спростувала інформацію про те, що вона пішла з посади.

Вона заявила у коментарі Радіо Свобода, що її допис у соціальній мережі Facebook неправильно інтерпретували й закликала правильно трактувати її слова.

Зазначимо, що у неділю, 3 грудня, у Facebook вона написала: «Коли попереду багато цікавого… А хтось там вангував, що Гуменюк фсе… Щоправда, що Гуменюк справді фсе по Силах».

Багато ЗМІ відразу підхопили новину та повідомили про звільнення Наталії Гуменюк.

«Кілька тижнів тому розповсюджували інформацію, що Гуменюк «всьо», але зрештою вийшло, що вона «всьо по силах» (тобто сильна, вистояла)», – зазначила вона виданню.

Зазначимо, Наталія Гуменюк — українська військовослужбовиця, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України. На сайті Державної прикордонної служби України вказується, що Наталія Гуменюк обіймає посаду помічника начальника регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Регіонального управління Морської охорони (Одеса).

Раніше вже повідомлялося, що Наталія Гуменюк може залишити посаду.