Російські окупанти продовжують політику переселення українців на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними центру, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом «евакуації».
Але списки «евакуації» складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють в нелояльності.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Нагадаємо, що за даними партизанів окупанти з тимчасово окупованих територій у червні вивезли ще 600 людей.
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Російські окупанти продовжують політику переселення українців на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними центру, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом «евакуації».
Але списки «евакуації» складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють в нелояльності.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Нагадаємо, що за даними партизанів окупанти з тимчасово окупованих територій у червні вивезли ще 600 людей.