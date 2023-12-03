Російські окупанти продовжують політику переселення українців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними центру, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом «евакуації».

Але списки «евакуації» складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють в нелояльності.

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Нагадаємо, що за даними партизанів окупанти з тимчасово окупованих територій у червні вивезли ще 600 людей.