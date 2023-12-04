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Жителі Нового Бугу поскаржились, що вода у кранах не відповідає якості питної.

Відповідну інформацію 19 листопада у Facebook-групі «Новий Буг – Новобужани» опублікувала місцева жителька Тетяна Лебедик.

За словами жінки, вона звернулась до Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб з запитом на перевірку питної води у Новому Бузі. Там, каже Тетяна Лебедик, повідомили, що якість води не відповідає санітарним нормам.

«Отримала відповідь, що такі проби питної води в поточному році було взято в кількості 16 штук і всі вони не відповідають санітарним нормам. Місцева влада була поінформована і за законом мала попередити нас, і вжити заходів про відверненню загрози здоров'ю населення. Дивує те,що влада забула попередити населення, що питна вода в місті Новий Буг становить загрозу населенню і скоріш всього не прийняла ніяких мір. Так що рятування потопаючих — в руках самих потопаючих. Пийте соки!», — написала жителька.

Керівник комунального підприємства «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради Микола Майстренко повідомив, що вода у крани містян надходить з Софіївського водосховища й до цього проходить декілька ступенів очистки. За його словами, воду фільтрують до такого стану якості, щоб її можна було використовувати для побутових потреб.

— У нас своя лабораторія, ми повністю контролюємо цей процес. Спочатку ми качаємо воду з Софіївського водосховища, потім ми її хлоруємо. У нас сучасне обладнання — ми закупили, у нас все є. Я з людьми говорив, пояснював. Ми не можемо допустити, щоб у нас була погана вода. Нас контролює Держпродспоживслужба. У нас тут розміщений лабораторний центр — кожен день беруть проби на аналіз, кожен день перевіряють, — сказав Микола Майстренко.

Він пояснив, що стан води, на який скаржаться новобужани, виник через цвітіння води у Софіївському водосховищі через жарку погоду влітку та на початку осені.

— Було жарке літо і не було опадів. У Софіївському водосховищі застоялась вода, а у серпні місяці щороку зацвітають водорості. Цього року, так сталося, що була настільки сильна жара, що вони вкрили всю водойму. Людям ми пояснюємо цю ситуацію. Ми її описали у нас в місцевій газеті. Якби це тільки у нас таке було, але з цього ж водосховища вода поступає і в Казанку, і в Баштанку. Вода однакова. Так кожен рік, а цього сталося так, що вересень теж жаркий був. Але ніяких відхилень (не було, – прим.), — сказав Микола Майстренко.

Наразі, каже він, ситуація стабілізувалася: «Вона стабілізувалася як тільки похолодало. І все тепер нормально, чистенька водичка, все як має бути».

Нагадаємо, у Миколаєві планують відновити роботу Жовтневого водосховища, яке функціонувало до 2006 року.