Наразі ворог має менший запас ракет, ніж торік, коли атакував інфраструктуру України. За шість місяців атак на енергетику по Україні минулого року окупанти випустили близько 1100 крилатих ракет, з яких 750 були збиті українськими захисниками.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

«Вони, повірте, захочуть завдати нам якомога більшої шкоди. Нічого в їхній політиці не змінилося. Якщо вони ще не розпочали такі удари — вони можуть це зробити в будь-який інший день. Але в них немає стільки засобів, як було минулого року», — зазначив Юрій Ігнат, відповідаючи на питання щодо цьогорічних загроз масованого обстрілу енергосистеми України.

Він нагадав, що торік за 6 місяців атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) по Україні було запущено приблизно 1100 крилатих ракет, з яких 750 вдалось збити українським захисникам.

Ще 30% з арсеналу окупанти залишили собі в запасах, загальна кількість яких на вересень минулого року складала приблизно 1600 одиниць.

«Зараз у них і «Кинджалів», і «Іскандерів» обох типів, і Х-22, і «Калібрів», і Х-101, і Х-555 разом — 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше», — пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, минулого року було запущено понад 1000 дронів і до 750 було знищено. Проте наразі ситуація у РФ інша, оскільки у ворога є можливість і виробляти дрони, і отримувати постачання від Ірану.

Водночас речник не виключає можливості ворожого удару у вигляді комбінованих атак «Шахедами» і ракетами одночасно. Окупанти не просто накопичують ракети, вони відновлюють свій стратегічний запас, зауважив він.

«Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам», — резюмував речник Повітряних Сил.

Раніше, розвідка Британії повідомляла, що Росія накопичила суттєві запаси крилатих ракет, які, швидше за все, використає для повторної спроби знищити критичну інфраструктуру України взимку цього року.