Космічний телескоп Hubble сфотографував кулясте зоряне скупчення NGC 2210, розташоване у сузір’ї Золотої Риби.

Про це повідомила обсерваторія ESA, передає Укрінформ.

Зазначається, що NGC 2210 можна знайти у Великій Магеллановій Хмарі (ВМХ) на відстані приблизно 157 тисяч світлових років від Землі.

ВМХ є так званою галактикою-супутником Чумацького Шляху, тобто дві галактики гравітаційно пов’язані між собою.

Кулясті скупчення є дуже стабільними, тісно пов’язаними скупченнями тисяч або навіть мільйонів зірок. Ця стабільність означає, що вони можуть існувати тривалий час, тому ці зоряні скупчення часто вивчають, щоб дослідити потенційно дуже старі зоряні об’єкти у Всесвіті.

Кілька років тому астрономи виявили, що саме NGC 2210, ймовірно, має вік приблизно 11,6 мільярдів років.

Відкривачем цього об’єкта є астроном Джон Гершель, який уперше спостерігав за ним 31 січня 1835 року.

Нагадаємо, нещодавно телескоп Евклід, також відомий як телескоп «темного Всесвіту», зробив перші повноколірні світлини космосу.