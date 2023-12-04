У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка 3 грудня народила сина, який став її сімнадцятою дитиною.

У сім’ї 8 дівчаток і тепер уже 9 хлопчиків, повідомив Рівненський обласний перинатальний центр.

«У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитинку. В сім’ї вісім хлопчиків та вісім дівчаток, і наразі народився дев’ятий хлопчик. Ми вітаємо маму-героїню з народженням малюка», — зазначили у закладі.

Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року у Миколаївській області офіційно зареєстровано майже 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб-дітей.