У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка 3 грудня народила сина, який став її сімнадцятою дитиною.
У сім’ї 8 дівчаток і тепер уже 9 хлопчиків, повідомив Рівненський обласний перинатальний центр.
«У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитинку. В сім’ї вісім хлопчиків та вісім дівчаток, і наразі народився дев’ятий хлопчик. Ми вітаємо маму-героїню з народженням малюка», — зазначили у закладі.
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У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка 3 грудня народила сина, який став її сімнадцятою дитиною.
У сім’ї 8 дівчаток і тепер уже 9 хлопчиків, повідомив Рівненський обласний перинатальний центр.
«У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитинку. В сім’ї вісім хлопчиків та вісім дівчаток, і наразі народився дев’ятий хлопчик. Ми вітаємо маму-героїню з народженням малюка», — зазначили у закладі.
Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року у Миколаївській області офіційно зареєстровано майже 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб-дітей.