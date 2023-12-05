Миколаївську ялинку, яка впала під час буревію, відвезли на свято до вихованців дитячого будинку у Южноукраїнську.

Про це повідомили в КП «Миколаївські парки».

Зазначається, що ялинка впала на вихідних на вулиці Лягіна. Після цього було вирішено подарувати її дітям. 4 грудня ялинку перевезли з Миколаєва до Южноукраїнська.

Зелену красуню вже встановили на подвір’ї закладу та прикрасили.

«Тепер свято у діток буде з великою пухнастою ялинкою під яку діткам можно залишити подарунки та навколо якої вони будуть водити хороводи не тільки на день Святого Миколая, але й на усі новорічні свята», — додали у КП «Миколаївські парки».

Нагадаємо, що з метою посилення контролю за охороною лісів від незаконної вирубки ялинок та сосен у період з 1 грудня по 12 січня, Екоінспекція південно-західного округу розробила план спільних заходів щодо організації та проведення операції «Новорічна ялинка».