У місті Первомайськ на Миколаївщині може з’явитися притулок для постраждалих осіб від насилля. Можливості його будівництва міська влада обговорила з представниками Фонду ООН.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Зазначається, що до Первомайська завітала делегація UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення. Під час зустрічі їм розповіли, як в місті втілюється проект «Денного стаціонару соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства».

«Протягом 2023 року Денний центр та мобільна бригада працювали досить потужно і згідно умов Меморандуму про співпрацю і з моменту дії проекту охоплено 680 осіб, які постраждали від випадків домашнього насильства», —зазначили у міській рада.

Також під час зустрічі обговорили можливість створення у Первомайську Притулку для постраждалих осіб від насилля.

«Його наявність дасть можливість не лише проводити необхідну соціальну роботу з потерпілими, а й надати їм місце для проходження реабілітації на період роботи психолога з кривдником. Таким чином, послуга з надання соціально-психологічної допомоги стане завершеною та дасть позитивні результати по ліквідації проявів агресії в домашніх умовах», — додали в міськраді.

Нагадаємо, що Первомайськ підписав партнерську угоду з німецьким містом Аугсбург. Міжнародні партнери допоможуть підготувати план стратегічного розвитку міськводоканалу та передадуть насосне обладнання.

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