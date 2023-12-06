Астронавти після виходів у відкритий космос описували запахи, схожі на палений біфштекс і залізо, які там відчули.

Про це пише «УП. Життя».

В космосі — майже ідеальний вакуум, а отже немає запаху. Однак, за словами астронавтів, коли вони поверталися на станцію та знімали шоломи, то «вловлювали легкий аромат космосу». Його також помічають працівники космічної станції після відкриття шлюзів.

— Космос точно має запах, який відрізняється від будь-чого іншого, — заявив астронавт NASA Домінік «Тоні» Антонеллі. Він виходив у відкритий космос у 2009 році.

Зазвичай цей запах порівнюють з розпеченим металом, підгорілим м’ясом або тістечками, відпрацьованим порохом і зварюванням металу, додають у NASA. Астронавт Томас Джонс порівняв цей запах з озоном.

Існує кілька можливих пояснень цього запаху, каже диспетчерка польотів у відкритому космосі Міранда Нельсон.

Одне пов’язане з киснем, що «плаває» навколо Міжнародної космічної станції. Ультрафіолетові промені сонця можуть розщеплювати молекули кисню, які складаються з двох атомів на окремі.

Цей атомарний кисень може прилипати до скафандрів, стін шлюзів та інших предметів, запускаючи хімічні реакції, внаслідок яких і з’являється запах.

— Інша набагато цікавіша теорія полягає в тому, що цей запах пов’язаний із вибухами зірок, тобто вмираючими зірками, — вважає Міранда Нельсон.

Внаслідок цього виникають поліциклічні ароматичні вуглеводні сполуки, що містяться у вугіллі, їжі, нафті та інших матеріалах.

У 2008 році NASA доручило біохіміку Стіву Пірсу створити аромат, який імітував би запах, описаний астронавтами. Це мало б зробити навчання астронавтів більш реалістичними.

Він створив запах на основі розповідей астронавтів, а за кілька років допоміг розробити парфум, відомий як Eau de Space. Він став бестселером з моменту запуску у 2020 році.

— Чесно кажучи, насправді дуже мало людей, які по-справжньому відчули запах космосу і могли б прокоментувати його реалістичність, — визнав Стів Пірс.

Нагадаємо, космічний телескоп Європейського космічного агентства (ESA) Gaia виявив 500 тисяч нових зірок та понад 156 тисяч астероїдів. Крім того, він знайшов близько 400 гравітаційних лінз — скупчення космічних тіл, що створюють гравітаційне поле.