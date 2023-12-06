З комунального підприємства «Первомайськводоканал» за рішенням суду стягнули 1,5 мільйона гривень на користь держави.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що у вересні 2022 року Господарський суд Миколаївської області прийняв рішення стягнути з комунального підприємства «Первомайськводоканал» 1,5 мільйона гривень на відшкодування збитків внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

У листопаді 2022 року Ухвалою Господарського суду Миколаївської області сплату боргу КП «Первомайськводоканал» було розстрочено терміном на 10 місяців. За цей період підприємство добровільно сплатило 770 тисяч гривень.

Після закінчення строку, встановленого при розстрочці виконання рішення, інспекція подала заяву про примусове виконання рішення суду та стягнення з боржника решти суми боргу.

У листопаді 2023 року Первомайським відділом державної виконавчої служби було стягнуто заборгованість підприємства та перераховано до бюджету.

Раніше повідомлялося, що німецькі партнери допоможуть Первомайську модернізувати систему водопостачання та подарують обладнання.