Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як мінометним вогнем зупинили спробу противника посилити позиції на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ССО.

«Оператори ССО продовжують виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку та перешкоджати намаганням окупаційних військ оточити місто», — йдеться в повідомленні.

У нічний час воїни 8-го полку спецпризначення за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на їхні передові позиції.

«По ворогу оперативно завдали нищівного удару», — написали у ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що армія РФ чекає сприятливої погоди, щоб застосувати техніку у третій хвилі штурму Авдіївки. Ворог намагається розтягнути увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти українських захисників від пріоритетних для них напрямків.