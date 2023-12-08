Споживання електроенергії в Україні 8 грудня тримається на рекордно високому за цей опалювальний сезон рівні.

«Укренерго» повідомило, що вимушене знову залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі та закликало українців економити.

«Вчора, 7 грудня, в енергосистемі вранці був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Добовий максимум споживання вчора був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня.

Сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що, для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі, зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.

«В енергосистемі зберігається важка ситуація. Споживання через похолодання тримається на найвищому за опалювальний сезон рівні. На електростанціях наразі немає вільних потужностей. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні. В іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків. Ще на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні», — розповіли в «Укренерго».

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр «Укренерго» змушений сьогодні знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

«Нагадуємо, аварійна допомога — екстрений захід для балансування енергосистеми. Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні навколо енергетичних об’єктів вибудували трирівневу систему захисту від ракет, дронів та їхніх уламків.