Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

45-річного чоловіка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 111, частиною 1 статті 436-2, частиною 3 статті 436-2 КК України.

Судовий розгляд здійснювався в закритому режимі колегією суддів у складі Олесі Демінської, Людмили Шолох, під головуванням Світлани Скрипченко.

Судом встановлено, що обвинувачений надавав за допомогою месенджеру Telegram інформацію про рух, переміщення та розташування військової техніки і військовослужбовців ЗС України представнику Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Окрім цього, він неодноразово заперечував у соціальних мережах збройну агресію РФ проти України.

За результатами розгляду, суд призначив останньому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно миколаївського ексдепутата-зрадника Сергія Шубіна, викладача одного з вишів, який написав концепцію «Миколаївської народної республіки», також засудили до 15 років тюрми.

Нагадаємо, за період з 24 лютого 2022 року по 24 листопада 2023 року в Миколаївській області Управління Служби безпеки України розпочало 286 кримінальних проваджень, пов'язаних із злочинами проти основ національної безпеки та виправдовуванням агресії Росії проти України.