Масована атака 8 грудня на Україну стала початком узгодженої кампанії Росії проти української енергосистеми.
Про це йдеться у зведенні британської розвідки.
У Міноборони Британії нагадали, що уночі 8 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників.
Бомбардувальники Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування з зони над Каспійським морем.
За даними британських розвідників, ракетами, найімовірніше, були Х-101, Х-102. Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.
«Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, зранку 8 грудня Росія випустила по території України 19 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити 14 з них.
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Масована атака 8 грудня на Україну стала початком узгодженої кампанії Росії проти української енергосистеми.
Про це йдеться у зведенні британської розвідки.
У Міноборони Британії нагадали, що уночі 8 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників.
Бомбардувальники Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування з зони над Каспійським морем.
За даними британських розвідників, ракетами, найімовірніше, були Х-101, Х-102. Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.
«Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, зранку 8 грудня Росія випустила по території України 19 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити 14 з них.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
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ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|