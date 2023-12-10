Масована атака 8 грудня на Україну стала початком узгодженої кампанії Росії проти української енергосистеми.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

У Міноборони Британії нагадали, що уночі 8 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників.

Бомбардувальники Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування з зони над Каспійським морем.

За даними британських розвідників, ракетами, найімовірніше, були Х-101, Х-102. Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.

«Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України», — йдеться в огляді.

Нагадаємо, зранку 8 грудня Росія випустила по території України 19 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити 14 з них.