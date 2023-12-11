У неділю, 10 грудня, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що агентство виконало вимоги прийнятого Верховною Радою Закону №3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу», — зазначили в Нацагентстві.

Ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, може бути Генеральний Штаб Збройних Сил України, додали у НАЗК.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні, нагадали у відомстві.

Як відомо, електронне декларування для чиновників та депутатів скасували після початку повномасштабної війни РФ проти України. При цьому електронні декларації ще за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів. Усього українські чиновники заповнили близько 500 тисяч декларацій.

Восени 2023 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців. Президент Володимир Зеленський підписав закон.