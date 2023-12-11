Миколаївська область через війну втратила до 264 великих підприємств, які після початку повномасштабного вторгнення були релоковані у більш безпечні регіони.

Про це «Фабриці новин» розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також він зазначив, що близько 160 підприємств були зупинені чи знищені, тому не можуть відновитися.

— Я розкажу, що ми втратили. Близько 254-264 великих підприємства релоковані з початку війни. Приблизно 160 підприємств зараз зупинені чи знищені, тому вони не можуть відновитися. Це велика кількість підприємств. Це велика кількість підприємств, які поїхали. Якщо вони захочуть повернутися і ми створимо умови для цього — це все одно витрати коштів і розмова на пізніше. Зараз вони працюють, наповнюють бюджет держави, дають робочі місця, — розповів Віталій Кім.

Також він зазначив, що дуже мала кількість бізнесу повертається у регіон.

— Що стосується повернення, то це зараз одиничні історії. Основна мета повернення — робочі місця і податки. Щоб економіка жила. Нам потрібні робочі місця для людей, щоб покращити рівень життя для людей, — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Віталій Кім повідомляв, що після звільнення Херсона до Миколаєва почало повертатися багато малих підприємств, однак великий бізнес поки не квапиться відновлювати потужності в регіоні.

Також нагадаємо, що за півтора року від початку великої війни станом на кінець вересня 2023 року в Україні за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств.

Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області — по 120 та 199 компаній відповідно. До топу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70.