В Україні від початку повномасштабного вторгнення кількість блігодійних організацій зросла на 74%.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Станом на початок грудня 2023 у країні налічується 20 тисяч 671 благодійна організація.
Водночас загальна кількість неприбуткових організацій майже не змінилась — додалось 1,6 тисячі установ. Це менше за 1% від загальної кількості організацій. Загалом наразі нараховується 208 тисяч 385 неприбуткових організацій в Україні.
Серед усіх неприбуткових установ найбільше громадських об'єднань — 57 тисяч 497 або 27,5% від загальної кількості. До початку повномасштабної війни на другому місці були різноманітні «бюджетники», натомість наразі їх посунули об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — 33 тисячі 402 або 16.03%. Замикають топ 31 тисяча 293 неприбуткових бюджетних установ.
Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть мешканку Первомайська, яка підозрюється у заволодінні благодійними внесками для ЗСУ на суму понад півмільйона гривень.
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В Україні від початку повномасштабного вторгнення кількість блігодійних організацій зросла на 74%.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Станом на початок грудня 2023 у країні налічується 20 тисяч 671 благодійна організація.
Водночас загальна кількість неприбуткових організацій майже не змінилась — додалось 1,6 тисячі установ. Це менше за 1% від загальної кількості організацій. Загалом наразі нараховується 208 тисяч 385 неприбуткових організацій в Україні.
Серед усіх неприбуткових установ найбільше громадських об'єднань — 57 тисяч 497 або 27,5% від загальної кількості. До початку повномасштабної війни на другому місці були різноманітні «бюджетники», натомість наразі їх посунули об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — 33 тисячі 402 або 16.03%. Замикають топ 31 тисяча 293 неприбуткових бюджетних установ.
Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть мешканку Первомайська, яка підозрюється у заволодінні благодійними внесками для ЗСУ на суму понад півмільйона гривень.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|