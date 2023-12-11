В Україні від початку повномасштабного вторгнення кількість блігодійних організацій зросла на 74%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Станом на початок грудня 2023 у країні налічується 20 тисяч 671 благодійна організація.

Водночас загальна кількість неприбуткових організацій майже не змінилась — додалось 1,6 тисячі установ. Це менше за 1% від загальної кількості організацій. Загалом наразі нараховується 208 тисяч 385 неприбуткових організацій в Україні.

Серед усіх неприбуткових установ найбільше громадських об'єднань — 57 тисяч 497 або 27,5% від загальної кількості. До початку повномасштабної війни на другому місці були різноманітні «бюджетники», натомість наразі їх посунули об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — 33 тисячі 402 або 16.03%. Замикають топ 31 тисяча 293 неприбуткових бюджетних установ.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть мешканку Первомайська, яка підозрюється у заволодінні благодійними внесками для ЗСУ на суму понад півмільйона гривень.