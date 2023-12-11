Українські військові провели успішні контратаки на локальному рівні, щоб російські окупанти не мали можливості встановити повний контроль над селом Степове біля міста Авдіївка. Саме тут армія Росії намагається охопити Авдіївку та її промислову зону.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Там повідомили, що протягом останнього тижня Авдіївка на Донеччині залишається центром найзапекліших бойових дій на українсько-російському фронті. У деякі дні у цьому малому секторі відбувалося до 40% від усіх бойових дій. Також зазначається, що там атакує російська піхота.

«Російські наступи продовжують характеризуватися переважно нападами піхоти, часто за участі штрафних підрозділів «Шторм-Z», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 22 листопада в Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишилися понад 1 300 мешканців.