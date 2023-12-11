У Службі безпеки України прокоментували ліквідацію екснардепа-зрадника Іллі Киви та повідомили, що деталі всіх спецоперацій суспільство дізнається після перемоги України.

Про це йдеться в заяві СБУ.

В повідомленні зазначаться, що від ЗМІ була численна кількість запитів щодо причетності СБУ до ліквідації Іллі Киви, тому пресслужба вирішила дати коментар сприводу цього.

«Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам», — йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що очільник Служби Василь Малюк неодноразово наголошував, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі.

«Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!» — підсумували в Службі безпеки.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, російське пропагандистське ЗМІ повідомило, що в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.

Згодом, у Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про ліквідацію ексдепутата ВР та зрадника Іллі Киви.

За офіційними даними росіян, його застрелили у парку поблизу котеджного містечка у Підмосков’ї.